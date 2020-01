Che fine ha fatto Suor Cristina? Da dicembre ha cambiato vita [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Qualche anno fa la sua popolarità era esplosa tutta insieme grazie a The Voice of Italy. D’altronde sarebbe stato strano il contrario: Suor Cristina è stata una dei protagonisti assoluti del format, incantando con la sua voce tanto i giudici quanto gli spettatori. Per non parlare dalla straordinarietà di vederla partecipare, nonostante il suo titolo, ad un programma televisivo. In effetti la presenza di Suor Cristina tra i concorrenti aveva anche suscitato un certo scalpore mediatico (per non parlare della sua interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna), aprendo un dibattito su quanto fosse opportuno o meno avere una consacrata all’interno di un talent show. C’è stato poco da fare anche in quell’occasione: Suor Cristina piaceva e, nonostante lo scalpore, si è aggiudicata la vittoria. Cosa fa oggi Suor Cristina? Prima il clamore, poi la vittoria a ... Leggi la notizia su velvetgossip

MarcoMoriniTW : 2 nomination + performer della serata. Che #BRITs per il nostro @Harry_Styles ???? - Ettore_Rosato : Il #PD sta con #M5S e sceglie un precesso senza fine. Peccato che solo qualche mese fa si erano espressi contro la… - LegaSalvini : #Borgonzoni: È stata una faticaccia ma alla fine su Rete 4 a #drittoerovescio sono riuscita a far riconoscere a que… -