Charlize Theron: "I miei figli pensano che la candidatura all'Oscar sia una perdita di tempo" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Charlize Theron ha rivelato che secondo i suoi figli la candidatura all'Oscar è una perdita di tempo se alla fine non si vince. Charlize Theron ha svelato che secondo i suoi figli la candidatura all'Oscar sarebbe una perdita di tempo. L'attrice ha appena ricevuto una nomination come miglior attrice protagonista per il ritratto della giornalista di Fox News Megyn Kelly in Bombshell - La voce dello scandalo, ma i suoi figli non ne sarebbero rimasti impressionati. "Sono state due settimane eccitanti. Ho ricevuto una candidatura ai Golden Globe. Sono stata nominata ai Critics' Choice" ha svelato Charlize Theron durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live! Di fronte agli applausi del pubblico, l'attrice ha invitato gli spettatori a continuare a mostrare entusiasmo, cosa che i ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Charlize Theron: 'I miei figli pensano che la candidatura all'Oscar sia una perdita di tempo') Playhitmusic - - auxwolf : @inter2010treble E quindi? Questione di passionalità...stai parlando di paesi dove se Charlize Theron entra in in p… - emilianozap00 : @quinonsischerza @Emiliano_2772 Nel senso che se si pensa, ad esempio, a Charlize Theron, ci siamo.... Ma in altri casi, non va bene -