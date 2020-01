Champions League verso la riforma: i dettagli dell'incontro UEFA-ECA (Di venerdì 17 gennaio 2020) Al centro di tutto modifiche su calendario e quattro partite in più. Il massimo organismo europeo ci pensa: si partirà dalla stagione 2024/25. Leggi la notizia su foxsports

goal : Champions League top scorers by season: 2012-13 | Cristiano Ronaldo 2013-14 | Cristiano Ronaldo 2014-15 | Cristian… - capuanogio : Affidare il progetto sportivo ad #Allegri con un ruolo alla Ferguson e pieni poteri per riportare il #Milan in Cham… - capuanogio : RT @TwittCup19: +++NEWS+++ Aggiornamento #TwittCup: torniamo il 25 Febbraio, si gioca su tutte le partite di Champions League e sulle parti… -