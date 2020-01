CENTRO METEO EUROPEO: due irruzioni di aria fredda nei prossimi 15 giorni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Riuscire a prevedere il METEO a lungo termine è uno sforzo che viene fatto giornalmente da vari modelli matematici e, tra questi, il più attendibile è spesso il CENTRO METEO EUROPEO (ECMWF). Questo CENTRO disporrà nel 2021 di nuovi supercomputer in grado di aumentarne la capacità di calcolo e permettere così, non solamente di effettuare previsioni meglio definite a breve termine, ma anche previsioni giornaliere fino a 6 settimane di distanza. Secondo le ultime emissioni di questo CENTRO METEO, nei prossimi quindici giorni l'Italia avrà a che fare con due ondate di freddo a distanza di una settimana, la prima delle quali vi sarà nel prossimo weekend, mentre la seconda sarà in arrivo pper quello successivo, dal 26 Gennaio in avanti. La prima ondata di freddo è destinata a finire presumibilmente sulla Spagna, sotto la spinta di un potente anticiclone, in rimonta sulle Isole ... Leggi la notizia su meteogiornale

