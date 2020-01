Cavani all’Atletico? Klopp non trattiene le risate – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Il tecnico del Liverpool Klopp non ha trattenuto le risate in conferenza stampa alla domanda su Cavani all’Atletico Madrid – VIDEO Jurgen Klopp ha offerto un nuovo e divertente siparietto in conferenza stampa. Questa volta, però, l’argomento della risata non ha riguardato il suo Liverpool, che procede sempre più spedita verso il titolo della Premier League. Ecco la reazione del tecnico dei Reds alla domanda sul possibile trasferimento di Edinson Cavani dal Paris Saint-Germain all’Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

