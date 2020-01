Carola Rackete, Cassazione rigetta il ricorso della procura Agrigento contro scarcerazione. L’avvocato: “Non andava arrestata” (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch3 approdata a Lampedusa forzando il blocco. “Non conosciamo ancora le motivazioni”, ha detto l’avvocato Leonardo Marino all’agendia Adnkronos, “ma adesso sappiamo con certezza che avevamo ragione noi: Carola Rackete non andava arrestata. Vedremo adesso se la procura di Agrigento darà seguito a questa pronuncia della Cassazione o se andrà avanti su questa sua tesi, che riteniamo folle. Arrestata perché aveva salvato vite umane”. E ha concluso: “In quel periodo ricordo una particolare tensione politica e adesso siamo felici per l’esito di questa vicenda. I giudici della Cassazione hanno dato ragione a noi”. L'articolo Carola Rackete, Cassazione rigetta il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : 'Ritengo che Liliana Segre abbia tanto da insegnare, Carola Rackete no', le parole di #Salvini durante il convegno… - fanpage : Sea Watch, Cassazione boccia il ricorso contro Carola Rackete: legittimo il no all'arresto - matteosalvinimi : Insulti, gestacci, 'Bella ciao', cartelli “Io sto con Bonaccini” (mostrati al contrario ??), libri di Carola Rackete… -