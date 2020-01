Caro Amadeus, non sei sessista, ma nessuno ha frainteso sul passo indietro di Francesca Novello (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una nuova polemica è nata al Festival di Sanremo 2020, ovvero quella nata da una frase infelice detta da Amadeus, il conduttore e direttore artistico che introducendo la presenza di Francesca Novello la elogiava per saper stare un passo indietro al fidanzato famoso. Amadeus ha voluto spiegare parlando di fraintendimento. Ma non vi è alcun fraintendimento. Leggi la notizia su fanpage

angelosteri : RT @matpedrini: Mio figlio (3 anni e mezzo), poco fa, mentre finiva i suoi cereali, vede #Amadeus in #TV e fa 'No caro #Amadeus, le #donne… - MrZipparelli : RT @matpedrini: Mio figlio (3 anni e mezzo), poco fa, mentre finiva i suoi cereali, vede #Amadeus in #TV e fa 'No caro #Amadeus, le #donne… - banner993 : RT @joeysere: Condivido ogni singola parola scritta da @ImenJane1 È inaccettabile che nel 2020 noi donne dobbiamo essere etichettate come… -