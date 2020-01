Caro Amadeus, le parole sono importanti. Non tenere lo sguardo volto al passato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Se è vero che nel corso del tempo la kermesse del Festival di Sanremo ha avuto come leitmotiv la ‘leggera’ missione di dare spazio al meglio della canzone nazionale, è altrettanto assodato che il fenomeno ‘canzonette’ (parafrasando Edoardo Bennato) non ha mai nascosto il suo lato pesante. Chi sostiene che politica e temi sociali siano altro rispetto alla musica mente, soprattutto nella contemporaneità, dove la musica è ormai confezionata da immagini veicolate da video spesso più potenti e importanti delle stesse parole delle canzoni. Quanto questo continuo massiccio bombardamento iconico pesi e impatti sul rafforzamento o lo smantellamento degli stereotipi di genere, è un dato di fatto inequivocabile. La ormai lunga storia del Festival, sin dai suoi esordi, racconta di dibattiti, polemiche, veti incrociati, avvenimenti costruiti ad arte e imprevisti, che comunque a torto o a ragione ne ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

