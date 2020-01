Carimi Srl è il nuovo Official Elecrtical Partner dell’Inter (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’Inter e Carimi Srl hanno siglato un accordo di Partnership per la stagione 2019/2020. La società leader nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, diventa ufficialmente Official Electrical Partner del club nerazzurro. La Partnership rappresenta l’unione tra due realtà che costituiscono un’eccellenza nei rispettivi settori e che sono legate da obiettivi comuni quali … L'articolo Carimi Srl è il nuovo Official Elecrtical Partner dell’Inter Leggi la notizia su calcioefinanza

