Carige, Malacalza chiede 480 milioni di danni ai nuovi soci e alla banca: “Trasferimento forzoso di ricchezza” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Malacalza Investimenti ha presentato una richiesta di risarcimento per 480 milioni a Carige, Fondo Interbancario di tutela dei depositi, anche con lo Schema volontario, e Cassa centrale banca, per il riassetto realizzato con l’aumento di capitale da 700 milioni votato all’assemblea di settembre. Il via libera all’operazione era avvenuto con l’assenza determinante dei Malacalza, che prima dell’aumento erano il primo azionista della banca con il 27,7% e sono stati diluiti oggi a poco più del 2% del capitale. Malacalza non ha però chiesto la sospensiva: si limita a chiedere il danno in solido ai soggetti che hanno realizzato l’operazione. Uno degli argomenti per impugnare la delibera dell’assemblea è che sia stato illegittimamente escluso il diritto di opzione degli azionisti. Si sostiene che era necessario che tale esclusione venisse adeguatamente spiegata e illustrata. L’azione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Carige, Malacalza chiede 480 milioni di danni ai nuovi soci e alla banca: “Trasferimento forzoso di ricchezza” https:/… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Carige, Malacalza chiede 480 milioni di danni ai nuovi soci e alla banca: “Trasferimento forzoso di ricchezza” https:/… - TutteLeNotizie : Carige, Malacalza chiede 480 milioni di danni ai nuovi soci e alla banca: “Trasferimento… -