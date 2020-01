Capello assicura: «Ashley Young perfetto per il 3-5-2 di Conte» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha approvato l’acquisto di Ashley Young da parte dell’Inter. Le parole dell’ex ct Fabio Capello dagli studi di Sky Sport ha dato il suo parere sulle mosse di mercato dell’Inter di Antonio Conte. L’ex ct dell’Inghilterra ha approvato l’acquisto di Ashley Young e ha svelato un retroscena su Eriksen. Ashley Young – «Conosco bene Ashley Young, l’ho avuto in Nazionale. Giocava ala sinistra, poi è retrocesso terzino e con tre difensori è l’ideale per la fascia sinistra. Ha corsa, calcia bene di destro e di sinistro e ha una buona visione di gioco. Discreto a livello difensivo, è un ragazzo molto serio e sempre disponibile. È l’ideale per il 3-5-2, non è uomo da gol ma da assist». ERIKSEN – «Con questi acquisti l’Inter avrebbe giocatori di grande qualità. Eriksen è uno che fa gol e assist, ha una ... Leggi la notizia su calcionews24

