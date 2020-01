Caos nel M5s, Salvini ammicca a Paragone: «Le porte della Lega sono aperte» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ora l’espulsione di Gianluigi Paragone è ufficiale. Dopo la decisione dei probiviri, è arrivato il comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle a mettere la parola fine. Anche se l’ex senatore grillino si è detto pronto a ricorre alla giustizia ordinaria per opporsi all’espulsione. E anche oggi, 17 gennaio, ha ribadito di non sentirsi fuori dal M5s: «Loro non mi hanno espulso!». Ma per Paragone si potrebbero aprire le porte di un altro partito: la Lega. Matteo Salvini non l’ha invitato direttamente, ma ha lasciato intendere che l’eventualità non gli dispiacerebbe. «Io non commento casi singoli e personali. Però le porte della Lega sono aperte per chi crede nel cambiamento e non vuole abbracciare Renzi e Zingaretti», ha detto il segretario leghista, rispondendo a una domanda proprio sull’espulsione di Paragone. L’ex senatore grillino ... Leggi la notizia su open.online

welikeduel : 'Che si possa ammazzare qualcuno è un'assurdità, che si possa ammazzare senza un processo o una sentenza è verament… - IAIonline : ??Ascolta il podcast del forum di @Affint su #Iraq e #Libia con la viceministro @MarinaSereni, @NathalieTocci, Nelli… - Capezzone : +++Su @atlanticomag @jimmomo traccia un bilancio dell’eliminazione mirata di #Soleimani. #Trump vince, regime #Iran… -