Calendario Sport Invernali in tv oggi (17 gennaio): orari, programma, tv e streaming di tutti gli eventi (Di venerdì 17 gennaio 2020) oggi venerdì 17 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata di Sport Invernali, il Calendario è particolarmente fitto di eventi e il weekend incomincerà in maniera davvero esplosiva con un’abbuffata di gare assolutamente da non perdere. Spettacolo assicurato a Wengen dove andrà in scena una combinata valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Dominik Paris andrà a caccia di punti importanti per continuare a inseguire il sogno della Sfera di Cristallo e testerà la discesa sul Lauberhorn in vista della cruciale prova di sabato. Nel pomeriggio riflettori puntati su Ruhpolding dove si disputerà la staffetta femminile valida per la Coppa del Mondo di biathlon, l’Italia proverà a essere protagonista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Il piatto è poi arricchito dalle Olimpiadi Invernali Giovanili da salto con gli sci, skeleton, snowboard e tanto altro. Di seguito il Calendario ... Leggi la notizia su oasport

