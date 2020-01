Calendario Serie A basket, orari e programma 18-19 gennaio: guida tv, streaming e palinsesto 19ma giornata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Arriva la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2019-2020: il basket di casa nostra torna in scena dopo una settimana ricchissima di Europa, anche a causa del doppio turno di Eurolega con Milano protagonista, oltre agli impegni delle altre formazioni del nostro Paese in EuroCup e Champions League. In quest’occasione, proprio complici diversi impegni continentali, il programma è stato completamente sconvolto rispetto alle sue tradizioni: ci sono infatti quattro partite di sabato e altrettante di domenica. In particolare, domani sera si comincia alle 20 con la sfida tra Trento, che cerca di rientrare tra le prime 8, e Reggio Emilia, mentre alle 20:30 è la volta di Treviso e Cremona al PalaVerde e di Virtus Bologna-Pistoia al PalaDozza. A chiudere, alle 20:45, la Reyer Venezia sfida la Fortitudo Bologna in un match tra seste in classifica a 18 punti. La domenica, ... Leggi la notizia su oasport

