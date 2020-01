Calciomercato Serie B e Serie C – Ascoli ed Empoli da sballo, il Crotone bussa il casa Milan (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A, si muovono anche le squadre di Serie B e Serie C, importanti trattative nelle ultime ore con le squadre che si rinforzano sempre di più per disputare una seconda parte di stagione da grande protagonista, ecco tutte le notizie nel dettagli di ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’. Ascoli sempre più attivo nelle ultime ore, il club ha ufficializzato Morosini (Brescia) e ha l’ok di Ranieri (Fiorentina), che sembrava vicino al Pordenone. Molto attivo anche l’Empoli che ha ha individuato il settimo rinforzo: accordo con il Verona per il prestito di Henderson, in uscita Dezi, Veseli e Laribi. L’Entella ha mandato Ardizzone al Cesena e Icardi al Siena, mentre anche Murilo del Livorno potrebbe scendere in C per il Piacenza. Il Crotone su Gabbia (Milan) e Deli ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

