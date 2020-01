Calciomercato Sassuolo: obiettivo Bonifazi per la difesa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Sassuolo: il club emiliano starebbe pensando a Kevin Bonifazi per rinforzare la difesa di De Zerbi Si profila una corsa a due per Kevin Bonifazi. Il difensore del Torino interessa molto alla SPAL (che è in vantaggio) ma anche al Sassuolo, il quale dopo l’infortunio di Ferrari ha messo il difensore azzurro nei suoi obiettivi di mercato. Il club emiliano deve necessariamente intervenire sul mercato e provare a dare una scossa alla squadra, precipitata a solo 5 punti dal terz’ultimo posto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

