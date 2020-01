Calciomercato Napoli, Rrahmani ha firmato: i dettagli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Amir Rrahmani è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli: il difensore ha firmato il nuovo contratto Dopo le visite mediche di questa mattina a Villa Stuart, Amir Rrahmani ha firmato il nuovo contratto da giocatore del Napoli. Operazione da 14 milioni più 1,5 di bonus e per il giocatore contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro. Il difensore si trasferirà nel capoluogo campano a partire da giugno 2020. Come informa Gianluca Di Marzio, il tesseramento avverrà però lunedì affinché Rrahmani possa essere a disposizione di Juric domenica pomeriggio per la trasferta di Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

