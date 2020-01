Calciomercato Napoli, c’è la firma di Amir Rrahmani: Gattuso ha il suo nuovo difensore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il venticinquenne difensore e capitano della nazionale del Kosovo, ha superato le visite mediche e firmato il documento che lo lega al club partenopeo per i prossimi cinque anni. L'annuncio ufficiale arriverà lunedì prossimo, quando il club partenopeo depositerà in Lega il contratto di Amir Rrahmani. Leggi la notizia su fanpage

