Calciomercato Inter: Livorno e Trapani su Emmers (Di venerdì 17 gennaio 2020) Xian Emmers è corteggiato da due squadre di Serie B: Livorno e Trapani sono sulle tracce del giovane nerazzurro Xian Emmers potrebbe tornare in Serie B dopo l'esperienza alla Cremonese. Come riporta Gianluca Di Marzio il classe 1999 Interessa al Trapani e al Livorno che hanno preso contatti con l'Inter proprietaria del cartellino. Nella prima parte di stagione Emmers ha giocato in prestito in Belgio al Waasland-Beveren (9 presenze totali). In estate saltò il suo passaggio allo Standard Liegi.

