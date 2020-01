Calcio Napoli, Gattuso: dobbiamo battere la Fiorentina, non pensiamo a Lazio e Juve (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’allenatore del Calcio Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i viola di domani al San Paolo: “Ci giochiamo tanto a livello mentale”. “Per noi è una gara molto importante, non pensiamo alla Lazio e alla Juve. dobbiamo dobbiamo portare a casa i tre punti”. Lo ha detto Rino Gattuso, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Sarà la prima di tre partite consecutive al San Paolo fra campionato e Coppa Italia. “pensiamo partita dopo partita, ma in casa non è che abbiamo fatto grandi numeri. Domani dobbiamo essere bravi, troviamo una Fiorentina viva. Tengono bene il campo, giocano da squadra e corrono tantissimo“, ha aggiunto. “Ci mancano giocatori importanti, il problema principale è in difesa dove mancano ancora Koulibaly e Maksimovic. Ma cercheremo di ... Leggi la notizia su 2anews

sscnapoli : Napoli, Progetto 'Tribuna Young'. Promozione scuole calcio campane accreditate FIGC ?? - sechesi : L'ultimo calcio di rigore assegnato al Napoli in Italia, prima di #NapoliPerugia, risaliva al 22 settembre 2019: 114 giorni fa. - 1x2calcio : CONVOCATI FIORENTINA Terracciano, Brancolini, Dragowski; Pezzella, Lirola, Venuti, Ceccherini, Ranieri, Milenkovic,… -