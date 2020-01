Calcio a 5, vittorie di Acqua&Sapone e del Real Rieti negli anticipi del 19° turno di Serie A 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Si sono tenuti quest’oggi quattro incontri del 19° turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019-2020. Sono da registrare i successi dell’Acqua&Sapone Unigross e del Real Rieti. Gli abruzzesi hanno espugnato il campo del Lynx Latina: 9-3 lo score al Palabianchini. Jesulito (doppietta), Dudu (doppietta), Avellino, Calderolli, Nicolodi, Wellington e Rocha sono andati a segno tra le fila degli ospiti, mentre per i nerazzurri hanno Realizzato Rabl, Johnny e Jander. Con questo risultato la formazione allenata da Massimiliano Bellarte si è portata in vetta alla classifica generale con 47 punti, due in più dell’Italservice Pesaro che però domani, affrontando l’Italian Coffee Petrarca, ha l’occasione di tornare a comandare. A tre lunghezze (terza posizione) Rieti, uscito vittorioso 7-6 dalla trasferta del PalaNeolù di Mantova contro il ... Leggi la notizia su oasport

