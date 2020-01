Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: ritenuta fiscale, quando scatta? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: ritenuta fiscale, quando scatta? Stando a quanto riportato dal DL n. 556 del 19 settembre 1986 che istituisce la ritenuta erariale, gli interessi maturati sui Buoni fruttiferi postali emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 sono soggetti alla ritenuta fiscale del 6,25%, mentre i Buoni fruttiferi maturati dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono soggetti alla ritenuta del 12,50%. Poste informa che gli interessi maturati sui Bfp emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati ogni anno al netto della ritenuta fiscale. Per quanto riguarda gli interessi maturati sui Buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997, la capitalizzazione avviene annualmente al lordo dell’imposta sostitutiva. Poste Italiane: Buoni fruttiferi postali e ritenuta fiscale Come riporta il Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno ... Leggi la notizia su termometropolitico

