Bundesliga, Schalke 04-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bundesliga, Schalke 04-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni, pronostico e quote Schalke 04-Borussia Mönchengladbach sarà l’anticipo della 18sima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto venerdì 17 gennaio alle 20:30 presso lo stadio Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Lo Schalke 04, che attualmente si trova quinta in classifica con 30 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro lo SC Freiburg per 2-2. Il Borussia Mönchengladbach adesso è in seconda posizione in classifica a 35 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Hertha BSC per 0-0. Le statistiche della partita La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata, ma con un leggero vantaggio per la squadra ospite: infatti nelle ultime dieci partite fra le due formazioni il Borussia Mönchengladbach ha fatto registrare 4 ... Leggi la notizia su termometropolitico

GiuDayLorDie : RT @niccoloomini: Venerdì ricomincia la Bundesliga con Schalke-Gladbach e quelli del Borussia dagli anni '70 per tutti sono i Fohlen, i pul… - niccoloomini : Venerdì ricomincia la Bundesliga con Schalke-Gladbach e quelli del Borussia dagli anni '70 per tutti sono i Fohlen,… - infobetting : Schalke 04-Borussia Monchengladbach (venerdì ore 20:30): formazioni, quote, -