Bundesliga, la classifica della giornata 18 (Di sabato 18 gennaio 2020) Bundesliga, la classifica della giornata 18 Con l’anticipo Schalke 04-Borussia Mönchengladbach, conclusosi 2-0, torna il campionato tedesco della Bundesliga. Andiamo quindi a vedere la classifica aggiornata. In prima posizione nella classifica di Bundesliga troviamo il Lipsia a 37 punti, seguito a breve distanza dal Borussia Mönchengladbach a 35. Ultimo gradino del podio ai campioni uscenti del Bayern Monaco, in ritardo dalla seconda posizione di 2 punti, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Borussia Dortmund a 30 punti. La zona Europa League è invece occupata da Schalke 04 e Bayer Leverkusen, rispettivamente a 30 e 28 punti. Chiudono la classifica di Bundesliga Fortuna Düsseldorf (15 punti), Werder Brema (14) e Paderborn (12). Le ultime due squadre sono condannate alla retrocessione diretta, mentre la terzultima dovrà affrontare il ... Leggi la notizia su termometropolitico

