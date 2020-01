Borse sotto gli occhi: ecco i rimedi e le possibili cause (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quanto sono antiestetiche le Borse sotto gli occhi ? Possiamo prevenirle, conoscendone le cause, ma ci sono anche dei rimedi Fonte foto: (Getty Images) Borse sotto gli occhi. Ci sono rimedi ? E quali sono le cause ? Scopriamolo. Potrebbe essere interessante, anche sapere quali sono gli alimenti che possono rivelarsi tossici per il nostro corpo. Leggi anche: Vanessa Hudgens e Austin Butler si lasciano dopo nove anni cause e rimedi per le Borse che si formano sotto i nostri occhi Fonte foto: (Getty Images) Non provocano dolore, ma sono fastidiose, soprattutto per motivi estetici. Parliamo delle cosiddette “Borse” che si formano sotto gli occhi, con svariate cause. Queste, sono sempre additate come sinonimo di stanchezza e debolezza, ma ecco come nascono e come evitarle. Sarà bene conoscerne innanzitutto le cause. Naturalmente, con l’avanzare ... Leggi la notizia su chenews

libertfly : Borse belle sotto i 200 euro e dove trovarle - MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks cosmetica: rimedio per le borse sotto gli occhi - MicheleDeFranc2 : @L_altro E io ho le borse sotto gli occhi -