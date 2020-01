Boogieman è il nuovo singolo di Ghali feat. Salmo (audio e testo), biglietti in prevendita per i concerti al Fabrique (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il nuovo singolo di Ghali feat. Salmo è Boogieman. Il brano anticipa l'uscita del prossimo album che uscirà il 20 febbraio, ma sono stati anche annunciati i concerti che il trapper milanese terrà nel corso dei prossimi mesi per il supporto del nuovo album. I biglietti per i concerti di Ghali al Fabrique I biglietti per i concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 20 gennaio, ma per tutti gli iscritti a MyLiveNation è già possibile accedere alla prevendita dei biglietti per le date del 8-9-10 al Fabrique di Milano. Le consegne dei biglietti sono previste secondo le modalità classiche, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di ... Leggi la notizia su optimaitalia

RosyMerola : #Musica, #Ghali: esce #Boogieman feat #Salmo, il nuovo singolo che anticipa l'album #DNA - OptiMagazine : #Boogieman è il nuovo singolo di @GhaliFoh feat. @SalmoLeBon (audio e testo), biglietti in prevendita per i concert… - novasocialnews : Ghali è un 'Boogieman' nel nuovo singolo insieme a Salmo #novasocialnews #spettacolo #news #intrattenimento… -