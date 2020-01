Bonus acqua, dal 2020 anche i beneficiari del Reddito di cittadinanza ne hanno diritto (Di venerdì 17 gennaio 2020) La novità è prevista dal Decreto fiscale, che amplia la platea di coloro che possono usufruire del Bonus acqua, allargando il beneficio anche ai nuclei familiari che ricevono già il Reddito di cittadinanza. Inoltre da quest'anno il Bonus risulta più conveniente e consentirà quindi un risparmio maggiore sulla bolletta. Leggi la notizia su fanpage

