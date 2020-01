Bonucci, le intercettazioni con gli ultras della Juventus dopo il suo ritorno dal Milan (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nelle intercettazioni dell'inchiesta 'Last Banner' è finito anche Leonardo Bonucci, che quando è tornato alla Juventus, nell'estate 2018, ha inviato dei messaggi al leader del gruppo dei 'Vikings'. Bonucci temeva di essere contestato dai tifosi: "Quando torno dagli Stati Uniti vi spiego tutto". Il difensore ha parlato anche di alcuni compagni di squadra, in particolare Marchisio, Barzagli e Bernardeschi, che con freddezza lo avevano trattato dopo il suo ritorno. Leggi la notizia su fanpage

PinoSa54 : ??????....ed ecco che come funghi ....spuntano ' Sorprese '...!! ???? #IsolitiNoti ???? ' Bonucci e le clamorose intercet… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: “Penalmente irrilevanti”, ma #Corsera ci fa un articolo. Per rendere l’idea ?? - simogattok : RT @juventibus: “Penalmente irrilevanti”, ma #Corsera ci fa un articolo. Per rendere l’idea ?? -