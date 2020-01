Bonucci e le clamorose intercettazioni con gli ultras della Juventus: “Facciamo due chiacchiere e vi spiego” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Clamoroso retroscena su Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. Come riporta “Il Corriere della Sera”, nell’estate del 2018, a cavallo dell’indagine “Last Banner”, che portò all’arresto di 12 tifosi della Vecchia Signora, la Digos mise sotto controllo le utenze telefoniche dell’allora centrale del Milan. Si parlava già di un ritorno in bianconero dopo soltanto un anno e la Polizia temeva delle pressioni sul difensore. Da quelle intercettazioni emersero interessanti particolari sul clima che si respirava, ma nulla di penalmente perseguibile. In particolare ci sono un commento della Digos, uno di un noto capo ultras juventino, uno dello stesso Bonucci e un’intercettazione di un dirigente della Juventus. “In funzione del rientro alla Juve, Bonucci si è subito preoccupato di contattare i capi ultrà, al fine di evitare che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

