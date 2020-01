Bomba a Foggia nel centro anziani, già oggetto di attentati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bomba a Foggia – Si è salvata la donna delle pulizie che si trovava all’interno dello stabile. L’ordigno è esploso mentre lei era all’interno del centro, che già in passato aveva subito un medesimo atto dinamitardo. La donna, rimasta miracolosamente illesa ma in stato di shock, è stata condotta dalla volante del 118 intervenuta sul posto al pronto soccorso, per le cure necessarie. L’esplosione è avvenuta davanti all’ingresso del centro “Il Sorriso di Stefano”. Il centro anziani si trova in via Vincenzo Acquaviva. Si tratta di una zona semicentrale della città di Foggia. L’ordigno ha provocato visibili danni alla struttura esterna del centro, come l’insegna luminosa. Una Bomba molto potente era stata posizionata e fatta esplodere, sotto l’auto di Cristian Vigilante, lo scorso 3 gennaio. La macchina, una Discovery Land ... Leggi la notizia su kontrokultura

TeresaBellanova : Stanotte un'altra bomba esplosa a #Foggia. L'ennesimo atto di intimidazione verso chi ha scelto la legalità e lo St… - Agenzia_Ansa : #Foggia, #bomba nel centro anziani, illesa l'addetta alle pulizia. Già obiettivo di #attentati uno dei responsabili… - repubblica : Foggia, bomba contro un centro anziani: ennesimo attentato contro il manager sanitario che ha sfidato i clan [aggio… -