“Black Widow”, nuove immagini del film con Scarlett Johansson (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (askanews) – immagini inedite di “Black widow”, primo film che ha per protagonista Natasha Romanoff, la Avenger interpretata da Scarlett Johansson Diretto da Cate Shortland, il nuovo film Marvel vede nel cast anche la presenza di David Harbour, nei panni di Alexi il Guardiano Rosso, e di Florence Pugh, che interpreta Yelena e Rachel Weisz, Melina Vostokoff. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 aprile. Leggi la notizia su notizie

