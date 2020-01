Biathlon, Pagelle Staffetta Ruhpolding 2020: Herrmann e Haecki a pieni voti, azzurre tutte sufficienti (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Ruhpolding è andata in scena la quarta Staffetta femminile stagionale della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon e, ancora una volta, ad alzare le braccia al cielo sono state le norvegesi. Il quartetto scandinavo non ha lasciato scampo alle avversarie nonostante un avvio più incerto del solito nelle prime due frazioni, chiudendo davanti ad una super Francia e a una Svizzera che continua a stupire. La Germania getta al vento probabilmente anche la vittoria a causa di un unico poligono disastroso e chiude quarta, davanti a Svezia, Ucraina e Italia. azzurre autrici di una prova complessivamente convincente, ma il freno di aver “sprecato” Lisa Vittozzi al lancio ha probabilmente pesato oltremodo sulle speranze di podio che oggi è stato ad un passo. Di seguito le Pagelle di OA Sport su quanto successo in questa Staffetta femminile: Pagelle Staffetta FEMMINILE Ruhpolding 2020 ... Leggi la notizia su oasport

