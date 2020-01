Biathlon in tv oggi, staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza (Di venerdì 17 gennaio 2020) La stagione 2019/2020 del Biathlon è sbarcata questa settimana in Baviera per il tradizionale appuntamento di Ruhpolding, una delle classicissime per eccellenza del calendario. Dopo le Sprint dei giorni scorsi è arrivato il momento di tornare a pensare alle staffette . Alla Chiemgau Arena alle 14:30 andrà in scena la 4×6 km femminile con la Norvegia grandissima favorita dopo aver dominato tutte e tre le precedenti in stagione. L’Italia sarà al via con Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo. Con una grande prova al poligono da parte delle due atlete più a rischio in seconda e quarta frazione il podio sarebbe tutt’altro che un’utopia, soprattutto dopo i buoni segnali dati dalla giovane valdostana in queste prime apparizioni nel circuito maggiore. La staffetta femminile di Coppa del mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania) sarà ... Leggi la notizia su oasport

