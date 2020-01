Bettino Craxi, la lettera di Isabel Allende: «Fu vicino al popolo cileno che pativa la dittatura» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quando l’Italia aveva una politica estera. A pochi giorni dal ventennale della morte, si torna a parlare del Bettino Craxi. Questa volta però l’attenzione è sul Craxi statista e leader socialista riconosciuto a livello internazionale. E’ di oggi la notizia che Isabel Allende Bussi, figlia del presidente cileno Salvador Allende, ha scritto una lettera a Stefania Craxi, figlia di Bettino. Allende, senatrice, è presidente del Partito Socialista cileno. «Bettino Craxi importante per i suoi valori e il suo appoggio alla democrazia» La missiva è stata inviata a Stefania Craxi per ringraziarla dell’invito a far parte del comitato d’onore per celebrare il ventennale della morte del padre. Contiene un elogio del Craxi statista e della sua “diversità” in politica estera. Allende ricorda il sostegno dell’ex presidente del Consiglio italiano e ... Leggi la notizia su urbanpost

