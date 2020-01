Better Call Saul 6 sarà l’ultima stagione, il prequel di Breaking Bad chiude il cerchio con il ritorno di Dean Norris (Di venerdì 17 gennaio 2020) Better Call Saul 6 ci sarà, ma chiuderà il cerchio sulle vicende dell'avvocato Jimmy McGill e del suo percorso verso il lato oscuro. La AMC ha rinnovato il prequel di Breaking Bad per una sesta e ultima stagione, composta da 13 episodi (tre in più rispetto i canonici 10), la cui messa in onda è prevista per il 2021. Successivamente, verrà rilasciata a livello internazionale su Netflix. In una nota, lo showrunner e produttore esecutivo Peter Gould ha dichiarato: Fin dal primo giorno di Better Call Saul, il mio sogno è stato quello di raccontare la piena storia del nostro complicato e compromesso ero, Jimmy McGill — ora AMC e Sony stanno realizzando quel sogno. Non potremmo essere più grati di così ai fan e ai critici che hanno reso possibile questo viaggio. Il prossimo mese, iniziamo a lavorare sulla sesta e ultima stagione. Faremo del nostro meglio per preparare ... Leggi la notizia su optimaitalia

