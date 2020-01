Bersani: «Non solo sardine: a sinistra è ora di una ‘cosa nuova’. Ecologia, demografia e tecnologia» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Buttare via i vecchi attrezzi per fare spazio al nuovo. Non solo alle sardine, certo benvenute e viste con favore, ma anche all’attivismo cattolico e mondo del volontariato. È questa la ricetta di Pierluigi Bersani per la sinistra che verrà, la sinistra che deve ripartire. Una sinistra che è in crisi in tutto il mondo ma che in Italia, se possibile, sta anche peggio. «In tutto il mondo la sinistra è attardatissima sulle sue antiche parole d’ordine. In Italia ancora di più. Ecco perché è l’ora di una cosa nuova», spiega in una intervista a La Repubblica l’ex segretario Pd, tra i fondatori di Articolo 1. Alla domanda se fosse pronto a rientrare in un Pd rinnovato, Bersani risponde: «Sento spesso pronunciare questa parola: ricomposizione. Lo dico chiaro, non è questo il problema. Non servirebbe, non è sufficiente rimettere insieme i vecchi attrezzi», dice ... Leggi la notizia su open.online

diMartedi : #Bersani su #Salvini: 'Non basta entrare in sintonia con chi ti elegge. Se trasmetti aggressività dimentichi che co… - La7tv : #dimartedi Foto di Salvini con Peppone, Bersani: 'Fosse stato Peppone sul serio non so come veniva a casa. A Salvin… - diMartedi : #Bersani: 'Immaginare la politica separata dalla morale non può esistere, è un inciampo. Morale vuol dire anche non… -