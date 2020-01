Bergamo, incidente stradale sulla provinciale Valseriana: grave una donna di 56 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Diversi veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale Valseriana nel territorio di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. Una donna di 56 anni è rimasta ferita in modo serio nello schianto ed è stata soccorsa in codice rosso. La galleria dove è avvenuto lo schianto è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni del 118, causando ripercussioni alla viabilità e lunghe code. Leggi la notizia su fanpage

