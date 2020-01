“Bellissima!”. Cristina Marino le prime foto: lei, Luca Argentero e il pancino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno presto genitori. La modella 29enne aveva annunciato così la lieta notizia sul suo profilo Instagram: “Ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare. Ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato…Ti aspetto 2020, sognando ancora più in grande”. Poi la giovane aveva voluto ringraziare tutti i fan. “Grazie mille siete in tantissimi, ovviamente è impossibile rispondere a tutti. Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile”, aveva aggiunto la bellissima bionda. Per loro è adesso tempo di divertirsi e nelle scorse ore ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (“Bellissima!”. Cristina Marino le prime foto: lei, Luca Argentero e il pancino) Playhitmusic -… - giorgio7110 : @CristinaShonny Bellissima?????grazie Cristina?? - Cristina_hugme : RT @zerorisposte: 'Ovviamente sono tutte molto belle' 'È una ragazza bellissima' 'Questa ragazza molto bella' 'La fidanzata di un grande… -