Beautiful, Una Vita e Il Segreto: ecco cosa succede venerdì 17 gennaio, anticipazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2020? Scopriamo insieme con il nostro post che ricapitola le anticipazioni principali delle tre soap in onda su Canale 5. Beautiful, trame: Flo e Reese convincono Steffy Nella puntata trasmessa ieri, Wyatt (Darin Brooks) ha detto a Liam (Scott Clifton) il suo punto di vista sull’adozione della neonata che Steffy (Jacqueline McInnes Wood) si sta preparando a fare; in particolare, il ragazzo ha consigliato al fratello di andare fino in fondo con il suo lutto, ricordandogli che in fondo non è stata solo Hope (Annika Noelle) a perdere una figlia ma anche lui. Una volta conosciuta Flo (Katrina Bowden), Steffy si è convinta: adottare la bambina è la cosa giusta da fare. Oggi pomeriggio, Flo parlerà a Reese (Wayne Brady) dell’incontro con Taylor (Hunter Tylo) e Steffy, dichiarandosi certa ... Leggi la notizia su tvsoap

