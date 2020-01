Beautiful, anticipazioni USA: QUINN contro BROOKE, avrà un alleato? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come riportatovi di recente, nelle puntate americane di Beautiful, BROOKE Forrester si metterà sul piede di guerra dopo aver appreso da Ridge dei baci che il marito si è scambiato con Shauna Fulton in questi mesi di crisi coniugale. Ebbene, la Logan si recherà a villa Forrester con l’intento di affrontare di nuovo la rivale, che vive da tempo ospite di Eric e QUINN, sua vecchia amica. La Fuller finirà per farsi coinvolgere nella discussione e i mai dimenticati attriti tra lei e BROOKE verranno alla luce… QUINN, infatti, difenderà Shauna quando BROOKE vorrà che Eric cacci la donna da sotto il proprio tetto. BROOKE riterrà che il suocero non possa dare ospitalità alla donna che ha cercato di minare il suo matrimonio con Ridge; Eric, in realtà, non è estraneo alla questione (avendo raccolto nel tempo le confidenze del figlio a riguardo), ma a rendere QUINN particolarmente ... Leggi la notizia su tvsoap

