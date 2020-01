“Basta, vi prego!”. Nathalie Guetta, lo sfogo va in onda in diretta. E anche Caterina Balivo si commuove (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nathalie Guetta sbotta in diretta a Vieni da me. La popolare Natalina di Don Matteo, davanti alle telecamere di Caterina Balivo si è lasciata andare a una lunga digressione sulla sua vita privata e sulla sua carriera parlando anche della sua battaglia per l’ambiente. “L’Australia sta bruciando. Prima l’Amazzonia. I ricchi del mondo dovrebbero donare per fermare tutto questo. Tra poco non respireremo più, c’è un caldo anomalo. Basta, pietà!”, è l’appello accorato dell’attrice francese. Caterina Balivo ascolta commossa. Poi si cambia argomento e si parla del fratello David Guetta. Continua dopo la foto “Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale. Però a Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

