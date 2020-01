Basta colpi di testa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Andrea Cuomo N iente colpi di testa, siamo scozzesi. E siamo giovani. Nel paese di Macbeth i calciatori «under 12» potrebbero essere costretti a giocare soltanto rasoterra in seguito a un provvedimento che la Scottish Football Association (la federcalcio scozzese) si appresta a varare per tutelare la loro salute. Tutto nasce da uno studio pubblicato qualche mese fa della Stirling University di Glasgow che disegna una patente correlazione tra la salute dei calciatori e il gesto tecnico del colpo di testa. Uno studio condotto su oltre 7mila calciatori professionisti nati tra il 1900 e il 1976 ha evidenziato infatti che gli eroi del pallone soffrono di una maggiore incidenza di malattie neurodegenerative o collegate al motoneurone (come la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica) rispetto alla comune popolazione. E non si tratta di differenze numericamente trascurabili. Terzini e ... Leggi la notizia su ilgiornale

ASRomaMe : Penso che sta storia grottesca debba necessariamente far rivedere le regole del calciomercato. Basta sessioni alla… - vedochiaro3000 : VISTO CHE MAGISTRATURA E INTERAMENTE CAPEGGIATA DA SEGUACI DI RE GIORGIO NAPOLITANO E MATTA RELLA MUMMIA SICURO È T… - voreygm : @HHezerS_ @Dxneyy basta mi fai prendere i colpi, ciao -