“Basta! Basta!”. E Francesca Cipriani finisce in lacrime in diretta tv. Quello che le dicono fa troppo male (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una Francesca Cipriani incaponita: in effetti nessuno ricorda di averla mai vista in Quello stato… arrabbiata. Eh sì, perché della Cipriani se ne sono dette tante: soprattutto che incarna lo stereotipo perfetto della bionda senza cervello. Una generalizzazione stupida e senza senso. E ieri la Cipriani questo concetto l’ha ribadito a Pomeriggio 5: “Basta!”. L’ex gieffina è stata ospite nel programma Mediaset per commentare la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip. Si parla dei commento di Barbara Alberti nei confronti di Paola Caruso, “Io quella neanche con la forchetta la toccherei”. Francesca Cipriani difende la bonas e aggiunge: “Dieci anni fa Barbara Alberti attaccò pure me. Mi disse che avevo il seno rifatto perché ero stupida”. In un primo momento, l’opionista Roger Garth dice a Francesca Cipriani che è troppo permalosa e lei s’infuria: “Basta, mi avete stufato con questa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

