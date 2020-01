Basket femminile, Serie A1 2020: la 15ª giornata. Impegni agevoli per Ragusa e Schio, Lucca cerca il rilancio (Di sabato 18 gennaio 2020) Tra domani e domenica si disputerà la quindicesima giornata di Serie A 2019-2020 di Basket femminile. Sono sette, dunque, gli incontri in programma: non si segnalano particolari big match, dal momento che il calendario ha riservato alle prime della classe Impegni piuttosto agevoli durante questo turno. Andiamo ora a presentare le gare previste per il weekend in arrivo. Ad inaugurare la seconda giornata del girone di ritorno sarà l’anticipo di domani sera (ore 21.00) tra Costa Masnaga e San Martino di Lupari. Non è un momento brillantissimo per le Lupe, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato, in seguito alle quali hanno perso un po’ di terreno rispetto alle prime tre della graduatoria; le lombarde, in piena zona playout, hanno ottenuto una vittoria di importanza capitale nello scorso turno contro Vigarano e proveranno a vendere cara la pelle. La domenica ... Leggi la notizia su oasport

