Barboncino, Il cantante mascherato: chi è? “Ho un approccio mascolino” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cantante mascherato, chi è il Barboncino? “Nella vita ho un approccio molto mascolino” Andrà in onda oggi, venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25 circa la seconda puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, che il 10 gennaio ha debuttato con ascolti record. Erano otto le maschere in gara, rimaste in sette dopo l’eliminazione dell’Unicorno (Orietta Berti). E tra i sette personaggi ancora in gara a Il cantante mascherato c’è il Barboncino, che nella clip di presentazione mandata in onda venerdì scorso prima della sua esibizione ha affermato, tra le altre cose: Io nella vita ho un approccio mascolino, ma il Barboncino sprizza femminilità da tutti i pori … Ho lavorato tanto nella mia vita e ancora adesso lo faccio… probabilmente lavoro e basta. Chi è il Barboncino a Il cantante mascherato? Le ... Leggi la notizia su lanostratv

TitiRode : RT @Smile_Lucy1: #IlCantanteMascherato Il Barboncino canta 'Rolling in the deep' - Il cantante mascherato 10/01... - Smile_Lucy1 : #IlCantanteMascherato Il Barboncino canta 'Rolling in the deep' - Il cantante mascherato 10/01... - lemonuyu : se non la smetto di essere una sottona... che vergogna menomale che dalla faccia non si capisce altrimenti dovrei u… -