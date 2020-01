Barbara D’Urso splendida a vent’anni: la foto su Instagram (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara D’Urso, abituata a raccontare su Instagram i dettagli del suo lavoro con numerosi dietro le quinte dei programmi, ha fatto un piccolo tuffo nel passato regalando ai suoi follower una splendida foto che la ritrae a vent’anni (quindi nel 1977). Sorridente e con indosso un bikini nero, la padrona di casa di alcuni tra i programmi più seguiti di Mediaset appare raggiante e con il mare di una indefinita località sullo sfondo. Lo scatto, che è stato accolto dai suoi oltre 2 milioni di follower con tantissimi commenti, è accompagnato dalla seguente caption: vent’anni <img src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/72x72/1f929.png" alt=" Leggi la notizia su dilei

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - tuseivitaearia : RT @jjkluvbot: barbara d’urso l’ha preso per il solito fenomeno da baraccone come denis dosio, follettina e co. ma in realtà, a parte i mem… -