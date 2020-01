Barbara d’Urso Instagram, “vintage” in vesti succinte: «La vera bellezza naturale» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara D’Urso. Al secolo Maria Carmela, la “Carmelita” nazionale. La napoletana più onnipresente ed esplosiva del palinsesto televisivo italiano anima da ormai più di dieci anni (come tiene a specificare quotidianamente) il salotto più seguito, chiacchierato – e criticato – di Mediaset. Amata, osannata, criticata, disprezzata: la Carmelita sembra lasciarsi scivolare ogni cosa addosso e va avanti per la sua strada, con la fiammante velocità di un Frecciarossa. Viene da chiedersi come riesca a condurre più programmi di chiunque altro nella propria scuderia ed essere, in contemporanea, così attiva perfino sulle piattaforme social. La D’Urso vanta infatti un profilo Instagram con più di due milioni di seguaci che possono ammirare con una costanza pressoché quotidiana gli scatti migliori della propria beniamina. Barbara D’Urso e gli scatti ... Leggi la notizia su urbanpost

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - JulesSinfin : #Pomeriggio5: Barbara D'Urso è avvisata entro febbraio verrà rimpiazzata dalla nullità Lubamba. ?? #PomeriggioCinque -