Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: eccola a 20 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Avete mai visto Barbara D’Urso all’età di vent’anni? Ecco l’ultima foto postata su Instagram dalla conduttrice che mostra la differenza col presente Barbara D’Urso, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/Barbaracarmelitadurso/?hl=it) L’amatissima conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso, non smette di lasciare a bocca aperte i suoi follower su Instagram con i suoi tantissimi scatti. L’ultima foto postata dalla padrona di casa Mediaset mostra Barbarella all’età di vent’anni. La D’Urso è molto diversa rispetto a come si mostra ed è ora, ma i suoi tanti fan hanno molto apprezzato il viso acqua e sapone e la naturale bellezza mostrata nello scatto. La 20enne Barbara, con un carinissimo bikini nero, ha ricevuto tantissimi like e altrettanti commenti di complimenti. Il ... Leggi la notizia su chenews

