Barbara d’Urso bollente: la [FOTO] prova che è tutto naturale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara non smette mai di stupire, bellissima, solare e affascinante anche a vent’anni. L’ultima FOTO pubblicata dalla d’Urso ha lasciato tutti senza parole! Una Barbara inedita Semplicità e naturalezza, una Barbara acqua e sapone che ha fatto innamorare migliaia di uomini e continua ad affascinare il grande pubblico di Canale 5. Una certezza per gli italiani che ogni pomeriggio la ospitano nelle loro case e prendono con lei un buon “Caffeuccio“. In meno di un’ora la FOTOgrafia vintage pubblicata da Carmelita sul suo profilo Instagram ha ottenuto più di 50 mila like e una marea di commenti. “Perfetta, splendida, meravigliosa, divina, incanto della natura”, i suoi follower sono in estasi. C’è chi la preferisce così e chi invece è troppo affezionato alla scintillante Barbara di tutti i giorni. Certamente, con questo scatto, la ... Leggi la notizia su velvetgossip

