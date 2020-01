Barbara Alberti in bilico | Pesanti dichiarazioni su Paquale al Grande Fratello Vip (Di venerdì 17 gennaio 2020) La giornalista Barbara Alberti muove delle Pesanti dichiarazioni contro Pasquale Laricchia in riferimento alla puntata di mercoledì scorso, quando si è affrontato il delicato tema della violenza sulle donne. Cosa ha dichiarato Barbara Alberti? “Ha una faccia da assassino”: non sono di certo dei giudizi sereni, quelli che Barbara Alberti ha espresso in confidenza a … L'articolo Barbara Alberti in bilico Pesanti dichiarazioni su Paquale al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

